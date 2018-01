TrÃªs mortos e trÃªs feridos em acidente no Litoral Sul de Pernambuco

Por TV Jornal

Três pessoas morreram e três ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira (1°), em uma acidente de trânsito no Litoral Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, entre as vítimas fatais estão Marcelino Soares Ferreira, de 25 anos, Lucas Aleixo da Silva, de 22 anos, e um menino que aparenta ter 10 anos. Ainda conforme a polícia, dois carros de passeio colidiram quando um deles teria tentado fazer uma ultrapassagem forçada na PE-60, na altura da entrada de Barra de Sirinhaém.







Socorro

Os feridos foram socorridos para o Hospital de Sirinhaém e, posteriormente, transferido para outras unidades de saúde. Uma mulher, identificada apenas como Lúcia, foi encaminhada para o Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho. Já o homem, que estava dirigindo um dos carros, foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. O outro ferido, ainda não identificado, também está no HR. O estado de saúde de nenhum deles foi informado.

