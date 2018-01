EmpresÃ¡rio Ã© morto a tiros em quarto de motel em Belo Jardim

Por TV Jornal

Foto: Polícia Civil

Um empresário foi assassinado em um quarto de motel, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a polícia, a vítima, Valdemir da Silva Santos, de 34 anos, teria chegado ao local acompanhado por duas mulheres. Um homem, em um veículo Corolla, teria chegado ao local e estacionado o veículo na garagem do quarto ao lado.







Ainda segundo as investigações, ele teria ido ao quarto onde a vítima estava com as mulheres. Horas depois, eles pediram a conta e nesse momento, os funcionários do estabelecimento ouviram um disparo de arma de fogo. As três pessoas que estavam com o empresário fugiram logo em seguida. No local, foi encontrado uma cápsula de pistola ponto 40. Até o momento, as pessoas que estavam na cena do crime não foram identificadas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de de Belo Jardim.