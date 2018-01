Menino que teve corpo perfurado por espeto de churrasco recebe alta

Por TV Jornal

Reprodução/TV Jornal

Um menino de 11 anos, que teve o corpo perfurado por um espeto de churrasco, recebeu alta nesta segunda-feira (22), da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, na área central do Recife. O caso aconteceu na última quinta-feira (18), em Toritama, no Agreste de Pernambuco.

A criança teria caído de uma escada e aterrissado em um espeto que estava com a parte perfurante virada para cima. Ele teve o tórax perfurado, e precisou passar por cirurgia. De acordo com a equipe que atendeu o garoto no hospital, apesar da gravidade do ferimento, o menino chegou à unidade consciente, quieto e respondendo às perguntas dos médicos.







Entenda o caso

Um menino de 11 anos teve o corpo perfurado, acidentalmente, por um espeto de churrasco em Toritama, no Agreste de Pernambuco, na última quinta-feira (18). Segundo informações, o menino estava brincando na casa onde mora, quando se desequilibrou da escada e caiu no espeto de churrasco. Apesar o acidente, em nenhum momento o garoto perdeu a consciência. O garoto recebeu os primeiros socorros no Hospital Nossa Senhora de Fátima e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração.