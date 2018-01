Sobe para dois o nÃºmero de mortos em queda de helicÃ³ptero na Zona Sul

Por TV Jornal

Reprodução/TV Jornal

Subiu para dois o número de pessoas mortas na queda de um helicóptero, na manhã desta terça-feira (23), na praia do Pina, em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. A aeronave é o Globocop, helicóptero da empresa Helisae que prestava serviços há 15 anos para a Rede Globo Nordeste.







O Corpo de Bombeiros já está no local, realizando buscas no mar, por uma possível quarta vítima. Um helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS) está sobrevoando o local para ajudar nas buscas. O socorro das vítimas foi realizado por populares, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima sobrevivente foi socorrida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife.