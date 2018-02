Casal Ã© assassinado a tiros dentro do quarto onde dormia em RibeirÃ£o

Por TV Jornal

Reprodução/TV Jornal

Um casal de evangélicos foi assassinado dentro de casa na cidade de Ribeirão, na Zona da Mata Sul e Pernambuco. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (15). Segundo a polícia, os assassinos chegaram em frente à residência em dois carros e arrombaram a porta.







Os suspeitos foram até o quarto onde o casal dormia e efetuaram vários disparos contra os dois. Cleiton Ferreira de Melo, de 34 anos, Lilian Araújo de Melo, de 33 anos, morreram na hora. No momento do crime, os dois filhos do casal estavam na casa. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas não tinham antecedentes criminais. Parentes e amigos do casal acreditam que eles podem ter sido mortos por engano. Até o momento ninguém foi preso.