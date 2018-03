CÃ¢mera flagra momento em que carros colidem em cruzamento em Petrolina

Por TV Jornal

Reprodução/TV Jornal

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois carros colidem e um deles capota, no centro de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A batida aconteceu no cruzamento da Rua Simpatia coma Travessa do Cajueiro.

O motorista de um táxi não obedeceu a placa de "Pare" instalada no cruzamento, e o veículo acabou sendo atingido por outro carro, que vinha pela rua ao lado. Com o impacto da batida um dos veículos chegou a capotar. Ninguém ficou ferido.

