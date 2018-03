Menino de 8 anos cai sobre grade e tem o peito perfurado em Caruaru

Por TV Jornal

Edmar Melo / Acervo / JC Imagem

Um garoto de 8 anos teve o peito perfurado por uma grade, na tarde deste domingo (8), na Zona Rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu enquanto o menino brincava na área do cemitério do distrito de Juá.

De acordo com a mãe da vítima, a agricultora Maria Janiele de Lima, o garoto costumava pular o muro do cemitério para brincar com os amigos em uma árvore que fica dentro do local. Quando ele estava pulando neste domingo, escorregou e caiu sobre uma grade pontiaguda. O ferimento aconteceu no peito direito.







Socorro

Ainda conforme a mãe, o próprio garoto conseguiu tirar o grampo e pediu socorro na casa de um vizinho. Junto com a mãe, ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Toritama, também no Agreste de Pernambuco. Na unidade de saúde, foi apontada a suspeita de perfuração do pulmão e o menino foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Ainda não há informações sobre o quadro de saúde, mas a agricultou afirmou que o garoto estava consciente e conversou durante o caminho, na ambulância.