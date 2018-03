Samu Ã© acionado para fazer socorro e descobre que problema era traiÃ§Ã£o

Por TV Jornal

Reprodução/TV Jornal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer um homem que estaria chorando de dor, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. No entanto, ao chegar ao local da ocorrência, a equipe descobriu que o problema era que o homem havia sido traído.

Um vídeo que registrou a cena viralizou nas redes sociais. Na imagem, é possível ver o homem deitado no chão, chorando sem parar, e o veículo do SAMU estacionado no local.

Veja o vídeo