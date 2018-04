Moradores prejudicados por chuvas podem ser indenizados

Por TV Jornal

Reprodução/TV Jornal

As chuvas que atingiram o estado de Pernambuco nos últimos dias causaram transtornos e prejuízos para moradores. Casas foram inundadas, eletrodomésticos perdidos e até estruturas das danificadas, em casos de deslizamento de barreiras. De acordo com um especialista no assunto, os moradores que se sentirem prejudicados podem pedir indenização ao Estado para reparar os danos.







O advogado Jonas Cassiano explica que o governo pode ser processado em alguns casos. "Alagamento, queda de árvores, em razão de atos da natureza, que causam danos a imóveis e a veículos. Principalmente considerando situações em que é corriqueiro o dano, então a área já é recorrentemente vítima de situações desse tipo. O que acontece muitas vezes, é que existe um canal em construção, existe uma área a ser reparada, e o Estado é negligente em concluir a obra", analisa o advogado.

Veja detalhes de como buscar seus direitos no vídeo: