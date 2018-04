Prefeitura abre seleÃ§Ã£o com 200 vagas e salÃ¡rios de atÃ© R$ 6.500

Por TV Jornal

Pixabay

Abrem na próxima quarta-feira (25) as inscrições para seleção simplificada da Prefeitura de Passira, no Agreste de Pernambuco. São ofertadas mais de 200 vagas abertas em diversas funções e níveis.

Oportunidades

As vagas de nível superior contam com oportunidades para advogado, assistente social, médico fonoaudiólogo e psicólogo. Os candidatos com nível ensino médio completo podem concorrer a funções de auxiliar de secretaria, auxiliar administrativo, visitador, intérprete de Libras e outras. Também são oferecidas vagas para quem tem ensino fundamental incompleto e completo, como merendeira, pedreiro, gari, coveiro, auxiliar de cozinha, entre outros.







Seleção

O processo seletivo conta apenas com avaliação curricular de caráter classificatório. Conforme edital, os aprovados devem cumprir carga horária de 20 a 40 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 954 e R$ 6.500.

Inscrição

A inscrição pode ser realizada de forma online, através do site, ou presencial na Secretaria de Educação, localizada no rua da Matriz, S/N, Centro, Passira. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 13h às 16h. A lista dos documentos exigidos está disponível no edital. No caso dos candidatos que realizarem a inscrição online, é necessário enviar os documentos e a comprovação de títulos via Sedex até o dia 3 de maio. A taxa custa R$ 39,90.