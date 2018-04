Por TV Jornal / JC Online

Foto: Divulgação/PF

O número de vítimas aliciadas pelo recifense de 27 anos para enviar fotos e vídeos pornográficos através da internet pode chegar a 200. Com perfis falsos na rede social, ele se passava por uma mulher, e após conseguir as imagens, chantageava as vítimas. Até o momento estão confirmados 123 menores no Brasil e no exterior que enviaram arquivos de imagem e/ou vídeo contendo material pornográfico para os cinco perfis criados pelo homem. O assistente administrativo, residente na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, foi preso na última quinta-feira (19) e está preso preventivamente no Cotel.

Ele é suspeito de, através de conversas pelo Messenger, aliciar menores para que produzissem e lhe enviassem material pornográfico. No geral, as vítimas são adolescentes do sexo masculino. Para conseguir as imagens, ele se passava por uma mulher. Nas conversas, a 'mulher' indicava que, em um momento posterior, também enviaria fotos suas sem roupa, com a promessa de fazer sexo com as vítimas.

Reincidente

Em setembro de 2014, ele já havia sido preso pela Polícia Civil praticando o mesmo crime e obrigando um adolescente a pagar R$ 500 para que conteúdos pornográficos não fossem divulgados. A PF também verificou que, mesmo cumprindo pena em regime semi-aberto, o homem chegou a praticar os crimes investigados a partir do Presídio Agroindustrial São João (PAISJ), em Itamaracá, no Grande Recife. Atualmente, ele estava em regime aberto.







Operação Perro

A operação que prendeu o homem foi batizada de 'Perro'. Dez policiais federais, distribuídos em duas equipes, deram cumprimento ao mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão, um na Imbiribeira e outro em Boa Viagem, com o objetivo de apreender computadores e equipamentos eletrônicos e mídias digitais com potencial de armazenamento de imagens e vídeos que contenham material com pornografia infantil.

A PF chegou até o assistente administrativo de 27 anos após receber informações do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, no Estados Unidos, que indicavam a existência de ocorrências relacionadas à difusão e armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil na internet.

No momento da prisão, o suspeito teve o seu celular apreendido. Através de uma perícia preliminar, ficou constatada a existência de inúmeras fotos e vídeos de pornografia infantil e registros do suspeito orientando os jovens a fazerem poses pornográficas, por meio de um aplicativo de gravação ao vivo. Também foi encontrado no aparelho conteúdo pornográfico armazenado três horas antes da prisão.