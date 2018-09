TV Jornal/SBT transmitirÃ¡ com exclusividade a Copa do Nordeste 2019

Por TV Jornal

Reprodução/TV Jornal

Após o sucesso deste ano, a TV Jornal transmitirá novamente com exclusividade a Copa do Nordeste 2019. A competição regional foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais da emissora, com mais de 500 mil interações durante as partidas. Apoiada pelas filiadas do SBT no Nordeste, as transmissões atingiram mais de 250 milhões de telespectadores por minuto, que acompanharam jogos inesquecíveis, gol históricos e muita emoção.







A Competição

O torneio conta com a participação de 20 equipes, com 12 classificadas diretamente para fase de grupos, e oito classificadas para a fase preliminar de mata-mata. As equipes classificadas diretamente serão os nove campeões estaduais em 2018, junto com as equipes mais bem posicionadas no Ranking Nacional dos Clubes 2018, oriundas da Bahia, Ceará e Pernambuco. Os clubes que disputarão à fase preliminar serão os segundos colocados no Ranking Nacional dos Clubes oriundos da Bahia e de Pernambuco, além dos primeiros colocados dos demais estados da região (exceto o Ceará), excluídos da contagem os campeões estaduais em cada estado. Além do troféu, o campeão ingressará diretamente nas 8ª de final da Copa do Brasil de 2020.