Mulher Ã© assassinada dentro da prÃ³pria casa em Joaquim Nabuco

Por TV Jornal

Reprodução / Google Street View

Uma mulher de 27 anos foi assassinada, na madrugada desta quinta-feira (11), em Joaquim Nabuco, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com o 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o crime aconteceu dentro da casa da vítima, na Travessa da Boa Vista, no bairro Alto da Boa Vista, por volta das 2h.

Durante a madrugada, algumas pessoas ouviram tiros e acionaram a Polícia Militar, que realizou rondas, mas não encontrou nenhum sinal de violência. Ao amanhecer, os populares encontraram o corpo e acionaram as autoridades novamente.







Vítima morreu no local do crime

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O oficiais realizou diligências em busca de algum suspeito, mas não obtive êxito.