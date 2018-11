Por TV Jornal

Foto: Reprodução / Facebook

Onze homens suspeitos de explodirem uma agência bancária em Pernambuco foram mortos durante um confronto com a Polícia Civil em Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (8). Não há registros de feridos, presos ou foragidos.

O delegado Fábio Costa, diretor da Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic) e um dos coordenadores da Operação Cavalo de Tróia, informou que alguns dos integrantes do grupo criminoso já estavam sendo investigados em Alagoas. “Houve um assalto em Águas Belas e estávamos no encalço de alguns deles. Acabamos encontrando a residência onde estavam escondidos”, disse o delegado.







O grupo estava escondido em uma casa no povoado de Areia Branca, Em Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. Cerca de 30 agentes da Polícia Civil, contando com o apoio do agrupamento aéreo em um helicóptero, montaram um cerco ao local. O delegado informou que, ao receberem voz de prisão, os suspeitos reagiram e dispararam tiros contra os policiais, que reagiram.

“É um milagre estarmos vivos. A troca de tiros foi intensa”, disse um policial.

Apreensões

Armas, incluindo fuzis, escopetas calibre 12 e pistolas, foram apreendidas no local. Os policiais também encontraram explosivos, dinheiro, e a caminhonete utilizada na ação em Águas Belas.

Os detalhes sobre a ocorrência serão repassados em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (9).

*Com informações do Jornal do Commercio